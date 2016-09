Kay Nambiar presenteert nieuwe survivalshow

De acht kandidaten moeten zich drie weken lang staande weten te houden zonder hun vertrouwde luxeproducten en moeten zelf hun kampen opbouwen, vuur maken en eten zoeken. Ze moeten de tocht bovendien allen volbrengen om de volledige prijzenpot van 100.000 euro te bemachtigen. Gooit iemand voortijdig de handdoek in de ring, dan kost dat de groep geld.



Kay, die eerder programma's presenteerde bij MTV, vindt dat Queens of the Jungle op zijn lijf is geschreven. ,,Ik zie het als mijn missie om deze mensen kennis te laten maken met de natuur in haar puurste vorm", zegt hij. Het programma is vanaf 12 oktober wekelijks te zien.