Kees van der Spek deelt sneer uit aan politie

Hoe is het idee voor dit programma ontstaan?

,,De formule hing gewoon in de lucht. Zelfmoord was vaak een item in het nieuws. Maar het is ook oppassen geblazen. In krantenland schrijf je bijvoorbeeld niet over zelfmoorden, dat is een no-go. Het heeft ook een aanzwengelende werking en dat wil je natuurlijk niet. We zijn er desondanks toch ingedoken, met advocaat Sébas Diekstra die gespecialiseerd is in dit soort zaken. Denk aan iemand die van een flat sprong, maar waar een enorme ruzie aan vooraf ging. En dat er na afloop nog gepind was met zijn pas...''



Wat is dan de juiste manier om zo'n onderwerp te tackelen?

,,Wat wij doen is die zaken 'reviewen' met een open vizier. Dus ik ga niet als een rellerige idioot een moordenaar zoeken die misschien helemaal geen moordenaar is. Als wij zelfmoord kunnen bevestigen, brengt dat óók rust. Veel ouders kampen na de zelfmoord van hun kind met een schuldgevoel. 'Waarom zag ik daar niet aankomen?' Maar als ze denken dat het wel eens moord kon zijn, zijn er vaak wraakgevoelens. Als je niet kan kiezen tussen die twee word je helemaal gek. Die mensen krijgen soms onterecht spoken in hun hoofd. Aan ons om die spoken eruit te halen. Ik riep meteen dat het programma evengoed bij de NPO moest passen. Gelukkig geeft SBS me altijd alle ruimte. Ik heb nooit gehoord dat ik iets spannender moest maken.''