Kelly is weer single en het water staat Coen aan de lippen

Kelly weer single

Kelly van der Veer is weer vrijgezel. Een maand geleden schreeuwde de transseksuele mediapersoonlijkheid nog van de daken dat ze weer een serieuze liefdesrelatie had. Net na de kerst schrijft ze echter op Facebook dat de romance tussen haar en de 34-jarige Peet Koster weer voorbij is. Ze vult nog aan: ,,Nee, ik ben niet op zoek naar een relatie. Kelly loves Kelly."

Het water staat bij Coen tot aan de lippen

Radio 538-dj Coen Swijnenberg heeft vakantie en ontspant zich helemaal in Dubai. Hij deelt een kiekje vanuit het zwembad van het resort waar hij zit. Coen moet er aan het eind van de trip weer helemaal tegen aan kunnen, dat valt op te maken uit de hashtags die hij erbij plaatst. ,,#batterijtjeopladen #stukjegenieten #evenmensworden #vitamineD #cultuursnuiven."

Jan heeft ijs

Jan Smit is net als Coen Swijnenberg even uitgeweken naar Dubai. Zo kan het zijn dat hij vlak na kerst op een ligbed aan een ijsje likt. Hij neemt het nog even van zo lang het kan. ,,Nog even genieten van het laatste dagje Dubai!"

Kiy krijgt kersttraining