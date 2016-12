Kerst bij de sterren: bezoek voor Johnny, Nikkie doet een Sylvie

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrities. Vandaag kijken we hoe de sterren kerst vieren. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Xess strak in pak

Het kon niet uitblijven. Yolanthe heeft ook een kerstgroet gedaan samen met haar kleine prinsje. Xess Xava is nu al een echte man geworden en loopt rond in een zwart pak inclusief strikje. Op het filmpje met de kerstgroet zegt Yolanthe: ,,Merry Christmas everybody." De kleine Xess vult haar aan door zijn tong uit zijn mond te steken.

Johnny heeft kerstbezoek

Johnny de Mol zit helemaal in de hogere kerstsferen. De populaire presentator heeft een foute kersttrui aangetrokken, die zelfs voorzien is van de nodige verlichting. Als hij op een kort filmpje op Instagram 'merry christmas' roept, verschijnt zijn kerstboom in beeld met daarnaast de kerstman. Zonder arrenslee, maar met rammelende bel zorgt hij ervoor dat Johnny's kerst compleet is.

Simons hondjes aan tafel

Simon Keizer had een kerstontbijt samen met zijn hondjes Bobbi Eden en Kyra Kneightley. Speciaal voor deze gelegenheid mochten de viervoeters met de opvallende (bekende) namen ook aanschuiven aan tafel. Annemarie, de zwangere vrouw van de Volendamse zanger, is niet te zien op de foto. Maar er staat wel een bordje voor haar klaar, dus zal ze de maker zijn van het kiekje.

Dresscode bij de Oerlemansjes

Het gebeurt in veel families, dat er met de kerstdagen een dresscode wordt afgesproken. Meestal gaat het dan om black tie, zodat iedereen er een beetje netjes bij loopt. In huize Oerlemans was er ook een dresscode, maar die was van een hele andere orde. In rood-zwart geruite pakken poseerde Reinout, Daniëlle en hun kinderen voor een kerstplaatje.

Marly en Sammy ontbijten

Actrice Marly van der Velden zet haar dochtertje Sammy Rose in de spotlights met kerstmis. Het 2-jarige meisje probeert op het kiekje haar bekertje naar haar mond te brengen. Ze zit aan een beeldig gedekt tafeltje dat klaarstaat voor het kerstontbijt. De kerststol ligt aangesneden klaar voor de familie.

Nikkie doet een Sylvie

Actrice en succesvol mode-ontwerpster Nikkie Plessen plaatst een familiekiekje bij de kerstboom. Daar zijn dochtertje Jolie en zoontje Alain te zien. Voor de kerstboom zit ook nog een bruine knuffelbeer, die vast en zeker van een van de twee kinderen is. Nikkie poseert als een ware Sylvie Meis op een stoel in galajurk naast de kerstboom.

Patty's kerst op Ibiza

Tv-diva Patty Brard viert kerst op Ibiza. De voormalig Luv-zangeres is inmiddels op het party-eiland kind aan huis en brengt daar veel tijd door. Samen met een aantal vrienden en haar man Antoine heeft ze het overduidelijk gezellig. De #winetime laat zien dat er een paar drankjes zijn langsgekomen.

Miljuschka zit er warmpjes bij