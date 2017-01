Keuringsdienst van Waarde is teruggaan naar de verwondering

Jullie weten toch altijd iets boven tafel te krijgen wat je nog niet wist over een product.

,,Het is een combinatie. Het onderwerp moet visueel zijn, want je maakt toch een televisieprogramma. Het kan dus nooit een macro-economisch verhaal zijn. Het moet super tastbaar zijn. Zodra je gaat inzoomen op details, kom je altijd wel weer verbazingwekkende dingen tegen. We krijgen ook regelmatig tips van kijkers. Daar zijn we blij mee."



In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen staat Glühwein centraal.

,,Dat is een goed voorbeeld van zo'n product wat je ieder jaar voorbij ziet komen. Maar wat is het eigenlijk. Je voegt er van alles aan toe. Wat maakt het nou anders dan gewone rode wijn? Ik vind het grappig dat een groot gedeelte uit Spanje komt, terwijl het een Duits product is en ook die uitstraling heeft. Teun gaat naar Duitsland om te kijken hoe het product gemaakt wordt. En we gaan het traject van productie uit Spanje volgen."



Jullie gaan dit jaar ook de "pulled" trend onder de loep nemen?

Ja, pulled pork bijvoorbeeld. Je kan blijkbaar aan alle soorten vlees trekken. Zelfs vis. Maar wat is het eigenlijk? Ik ga bij een slager in Amsterdam langs die uitlegt dat het toch eigenlijk om de mindere stukken vlees gaat. Die moet je zolang garen tot het weer eetbaar is. Het is eigenlijk gewoon ouderwets draadjesvlees, maar noem je het nu pulled. Dat vond ik toch best een openbaring, want het wordt toch gebracht alsof het een delicatesse is."



Ook de Perzische tapijten van Ikea komen aan bod.

,,Op de bordjes in Ikea staat dat het echte Perzische tapijten zijn en dat de Belutch stam in Noord-Oost Iran ze heeft gemaakt. Het is een nomadenvolk. Dat vonden wij zo tot de verbeelding spreken dat we wilden onderzoeken hoe Ikea hieraan komt. We kopen een tapijt van Ikea en gaan naar Iran op zoek naar het Belutch stamhoofd. Een waanzinnige zoektocht in die wereld van de tapijten. Uiteindelijk komen we erachter dat 'ons' tapijt waarschijnlijk tientallen jaren geleden al is gemaakt. Een tweedehandsje dus. Het verhaal gaat dat de Belutch stam de kleden zelf gebruikt en ze verkoopt als de handel wat minder is gegaan. Zo komen de kleden via een omweg in Teheran waar iemand van Ikea ze opkoopt."



Vorig jaar hebben jullie veel furore gemaakt met de uitzending over de euro.

,,Koninklijke Nederlandse Munt is er door onze uitzending achter gekomen dat de plek waar ze hun basismateriaal vandaan halen voor een deel is geleverd door een groot Koreaans bedrijf dat ook betrokken is bij het maken van clustermunitie. Het is verboden om te investeren in een bedrijf dat zich met dit soort praktijken bezighoudt. Sindsdien doen ze geen zaken meer met dit bedrijf."



