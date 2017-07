Kiezen is helaas noodzaak op North Sea Jazz

Soulzanger Jeangu Macrooy tipt: Erykah Badu

,,Naast mijn eigen optreden verheug ik me dit weekend het meest op Erykah Badu. Dat is nog steeds de meest coole vrouw op de planeet. Wat zij in de jaren 90 heeft gedaan, heeft zoveel soulartiesten beïnvloed. Mij ook. Van haar heb ik geleerd dat een liveoptreden ook speelsheid mag hebben. Ze lijkt altijd helemaal in het moment te zijn. Prachtig, die vrijheid op het podium. Het ultieme voorbeeld is haar song Tyrone, die in 1998 een hit was in de concertuitvoering. Zelf heb ik haar nog nooit live gezien, maar ik sta zondag vooraan. Voor mij wordt het tweede keer dat ik op North Sea Jazz kom. Twee jaar geleden was ik er als toeschouwer. Ik was net een jaar in Nederland nadat ik mijn hele jeugd in Suriname had gewoond. Super inspirerend vond ik dat toen. Ik had nooit gedacht dat ik er nu al zelf zou staan.''

Jeangu Macrooy. Vandaag. 20.15 uur. Mississippi.

Erykah Badu. Zondag. 19.45 uur. Nile.

Presentator Winfried Baijens tipt: Makaya McCraven

,,Ik geef toe: af en toe is luisteren naar jazz als een bezoek aan het museum. Een prachtig museum, dat wel. Maar wel gestold. Bij Makaya McCraven, een geweldige drummer, voel je juist de jeugdigheid en de frisheid. Hij komt uit de jazz, maar heeft een teen in de hiphop. De toekomst van de jazz is verzekerd dankzij avontuurlijke jongens zoals hij. Maar eigenlijk vind ik één artiest noemen geen recht doen aan dit festival. De kracht van North Sea Jazz is juist die mix van grote namen en nog onontdekt talent. Daarom ben ik benieuwd naar Grace Jones, maar ook naar de Roots of Music Marching Crusaders. Dat zijn dertien leerlingen, sommigen pas vijf jaar oud, van een muziekonderwijsprogramma uit New Orleans. Trombone Shorty, nu de grote trombonester van het festival, is ook zo begonnen. Enige nadeel van het maken van de tv-registratie is overigens wel dat ik vermoedelijk zo druk ben dat er nauwelijks tijd is om een optreden vanuit de zaal te bekijken.''

Makaya McCraven. Vandaag. 23.15 uur. Congo.

North Sea Jazz op tv. Morgen. 23.25 uur. NPO 3.

Gospelzangeres Michelle David tipt: Mavis Staples

,,Ik baal stiekem een beetje. Toen ik de uitnodiging kreeg om te spelen op North Sea, wilde ik er meteen een weekend van maken. Hotelletje boeken en zoveel mogelijk optredens zien. Maar vandaag en morgen hadden we zelf al shows op de agenda. Nu ben ik er alleen zondag. Maar dan heb ik wel het grote genoegen op hetzelfde podium te zingen als Mavis Staples. Zij is mijn jeugdidool, is nu 77 en speelt na ons. Och, wat ben ik een grote fan van The Staple Singers. Als wij klaar zijn met onze eigen show sprint ik zo snel mogelijk terug om Mavis te zien. Mijn mooiste herinnering aan het festival beleefde ik vorig jaar. Gregory Porter trad op. Een geweldenaar, die man. Wij hadden één van songs opgenomen. Gregory vond onze cover zo mooi dat hij hem online deelde. Na zijn concert zag ik een reusachtige gestalte met koffers slepen over het station van Rotterdam. Gregory! Ik bedankte hem voor de complimenten en toen wist ik het niet meer. Als een verlegen meisje ben ik weggerend. Wat een persoonlijkheid. Ik kon er even niet mee om gaan.''

Michelle David & The Gospel Sessions. Zondag. 15.30 uur. Congo.

Mavis Staples. Zondag. 17.30 uur. Congo.

Trompettist Eric Vloeimans tipt: Morris Kliphuis

,,Bij sommige muzikanten weet je na de eerste noot hoe een concert verder verloopt. Bij hoornist Morris Kliphuis is het precies andersom. Daar houd ik van. Als toehoorder wil ik verrast worden. Dat kan hij. Morris kan al improviserend echt een verhaal vertellen. En dat vind ik extra knap met een hoorn, volgens mij een onmogelijk moeilijk instrument. Morris heeft van North Sea Jazz een vrije compositieopdracht gekregen. Wat hij vanmiddag speelt, is speciaal voor het festival geschreven. Maar heel eerlijk: als ik ergens naar uitkijk is het mijn eigen optreden samen met de Nederlandse Marinierskapel. Die staat om het sexy te laten klinken als Marine Band of the Royal Netherlands Navy op de affiche. Maar eigenlijk is dat orkest gewoon geil van zichzelf. Ik kan niet wachten om in zo’n grote bak als de Maaszaal te laten zien hoe we samen klinken.''

Morris Kliphuis. Vandaag. 17.15 uur. Madeira.

Eric Vloeimans & Nederlandse Marinierskapel. Morgen. 17.45 uur. Maas.

Popjournalist Stefan Raatgever tipt: Grace Jones

,,Lowlands 2009. De laatste avond. Het is tien over acht en Grace Jones is nergens te bekennen. Komen artiesten bij hun eigen concerten wel vaker te laat, op grote festivals geldt een ijzeren regime: wie te laat begint, speelt simpelweg korter. Dat geldt voor de Foo Fighters en Muse, maar uiteraard niet voor de diva aller diva’s. Jones arriveerde 20 minuten te laat op de bühne, maar was allerminst van zins in haar geplande show te snijden. Gelukkig maar. Jones gaf een buitengewoon optreden op Lowlands. Gewapend met een glitterkoker vol discohits (La Vie en Rose, Pull up to the Bumper, Slave to the Rhythm) en een nog altijd vlekkeloze hoelahoepact liet Jones de Nederlandse polder zien wat star quality is. Jones (inmiddels 69) staat vanavond om kwart over zeven gepland. Mocht ze te laat zijn: geen paniek. Eerst de oesterbar en de champagnekraam checken en dan pas verder zoeken.''