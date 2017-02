Kijkcijfers Idols storten in

video Bou­le­vard-col­le­ga's emotioneel om slecht nieuws Nicolette

22 februari De collega's van Nicolette Kluijver bij RTL Boulevard hebben emotioneel gereageerd op het nieuws dat de presentatrice ernstig ziek is. Ruben Nicolai gaf tijdens het programma met gebroken stem aan geschrokken te zijn. ,,Als iemand het niet verdient, is het een spring in 't veld als onze Nicolette."