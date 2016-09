Kijkers geroerd door 'emotionele en oprechte' Robin Martens

Robin is vanaf vanavond samen met collega-acteur Buddy Vedder een van de danskoppels in het nieuwe seizoen van de RTL4-show Dance, Dance, Dance. Om die reden is ze ook te gast bij RTL Late Night. In de uitzending wordt er een filmpje getoond van een zwaar moment van Robin in de repetities. De jonge actrice breekt daardoor ook aan tafel. ,,Ik kan nooit naar mijzelf kijken als ik huil."



Humberto troost haar met een knuffel en vraagt waarom haar dit zo raakt. Met gebroken stem legt ze uit dat ze al van jongs af aan danseres wilde worden. ,,Ik was er altijd mee bezig. Ik heb nooit iets anders gewild. Elke week stond ik in de dansschool, op school heb ik nooit iets geleerd, ik was alleen bezig met optredens voor het schoolfeest."



Dansacademie

Haar droom om op de dansacademie van Lucia Marthas te komen, viel echter in duigen. ,,Tijdens de eindvoorstelling van school raakte ik geblesseerd. Toen lag ik eruit en kon ik niet naar Lucia Marthas. Ik heb toen van mijn vijftiende tot mijn vierentwintigste niet meer gedanst, omdat ik het heel moeilijk vond dat ik toen geblesseerd raakte. Ik kon mijn echte grote droom niet najagen."



Op Twitter wordt er met respect gesproken over Robin. ,,Wat was je oprecht gisteravond", schrijft iemand. Een ander merkt op: ,,Wat een ontzettend dapper verhaal." Ook gastheer Humberto heeft lovende woorden voor de actrice. ,,Dat je op latere leeftijd je droom alsnog waar maakt, weet je hoe inspirerend dat is?!"