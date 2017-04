Kijkers laten ondernemende Roelvinkjes links liggen

De twee broers worden in de nieuwe show gevolgd bij het opstarten van hun eigen club en sappenbar: Hermanos. Ondanks dat veel fans zich op Twitter verlekkerden aan het duo, wisten ze niet veel ander tv-kijkend publiek te bereiken. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.



De score van de gebroeders Roelvink is niet genoeg voor een plek bij de 25 best bekeken programma's van gisteren. Ook Rappers achter de tralies, waarvoor rapartiesten Ronnie Flex, Willie Wartaal, Mr. Polska en Bokoesam afreizen naar buitenlandse gevangenissen, valt buiten de kijkcijfertop. Slechts 64.000 mensen stemden af op RTL 5 voor de eerste aflevering van het programma.



Angela Groothuizen scoorde wel met haar nieuwe programma Voor ik het vergeet. Bijna 1,3 miljoen televisiekijkers volgden het dementieprogramma. Daarmee staat de RTL 4-show op de vierde plek van best bekeken programma's.



Het NOS Journaal van 20.00 uur trok gisteren de meeste kijkers, 2,01 miljoen. Ook De rijdende rechter (1,64 miljoen kijkers) en Opgelicht (1,50 miljoen kijkers) werden goed bekeken.