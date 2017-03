Kijkers vol lof over Freek de Jonge na verkiezingsconference

De cabaretier stond gisteravond voor de vijfde keer sinds 2003 op de planken met zijn verkiezingsconference. Het publiek was voorheen lang niet altijd even enthousiast over de inhoud van de optredens, maar gisteren wist De Jonge heel wat los te maken bij het publiek.



Een aanzienlijk deel van de toeschouwers noemt de conference zelfs een comeback. 'Geweldig, lang niet zo gelachen' en 'Nog steeds meer dan briljant, echt als vanouds', klinkt het in de reacties.



Niet alleen waren de grappen 'vlijmscherp', ook zeggen kijkers duidelijkere inzichten te hebben gekregen in de politiek. ,,Helemaal mee eens, je bent maf als je niet gaat stemmen!'', reageert iemand op Twitter.



De Jonge werd met De Stemmin5 trending topic op Twitter.