Klaver reageert met zelfspot op copycatbeschuldiging Lubach

,,Opgestroopte mouwen, publiek achter hem, je ziet gewoon dat hij geïnspireerd is door Obama en in zijn speech kan je dat ook wel een beetje horen." Zo kondigde Arjen Lubach het anderhalve minuut lange filmpje aan waarin telkens eerst een tekst van Jesse Klaver volgt en daarna eenzelfde quote van Obama.



Plagiaat

Op social media vallen mensen over elkaar heen om hun mening te geven over de video met Klaver. Politiek analist Wouke van Scherrenburg raadt haar volgers aan het filmpje te bekijken. ,,Dit is de moeite waard. Jesse Klaver volgens Lubach." Andere oordelen harder. Zo wordt onder meer beschuldigd van plagiaat. En ene Rik noemt het zelfs 'het demasqué van Jesse Klaver'.



De reactie op Twitter van Jesse Klaver met de foto van hem en Obama en de tekst 'Even Zondag met Lubach terugkijken' valt bij velen in de smaak. Arjen Lubach reageert met een 'haha!' en comedian Johan Fretz schrijft: ,,De beste reactie." Toch worden er ook kritische noten gekraakt. Diverse twitteraars vragen zich af of Klaver ook inhoudelijk gaat reageren.



Kuzu

Klaver was niet de enige politicus die aangepakt werd in Zondag met Lubach. Ook Tunahan Kuzu werd met zichzelf geconfronteerd door middel van een filmpje. De redactie van het VPRO-programma hadden uitspraken van de fractievoorzitter van DENK achter elkaar gezet, waarin hij zichzelf tegensprak. Kuzu heeft nog niet gereageerd.