Kleine 1 miljoen kijkers voor NPO1-verslag Prinsjesdag

Het zijn gebruikelijke cijfers voor Prinsjesdag. Sinds Willem-Alexander koning is, kijken er altijd ongeveer een miljoen mensen naar de liveregistratie. Alleen in zijn eerste jaar op de troon in 2013 was er een piek. Toen zagen 1,5 miljoen nieuwsgierigen de vorst de plannen van het kabinet voorlezen.



Goud, zilver en brons

Prinsjesdag 2016 staat met deze cijfers op plek 8 in de dagelijkse kijkcijfer-top 10 van Stichting KijkOnderzoek. NPO1 had gisteren ook het goud, zilver en brons in handen. Het Achtuurjournaal trok 2 miljoen kijkers, gevolgd door Opsporing Verzocht (1,2 miljoen) en Opgelicht (1,2 miljoen).



Pauw won op de late avond van RTL Late Night. De NPO1-talkshow wist 677.000 kijkers te boeien, RTL Late Night had 582.000 belangstellenden. De best bekeken talkshow op Prinsjesdag was De Wereld Draait Door met 1,1 miljoen kijkers.