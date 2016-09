Koch over complimenten Stephen King: Goh, wat leuk

Een dag later stromen de sms'jes, appjes en belletjes binnen bij Koch. ,,Net voor middernacht was Hugo Borst de eerste die me de tweet doorappte. 'Goh wat leuk', dacht ik. 's Morgens om half zeven kreeg ik het verzoek van de VARA om in hun radio-uitzending te komen. Het doet meer dan ik had verwacht. King is natuurlijk ook wel een grootsheid. Niet in een hokje te plaatsen."



Uw laatste boek 'Geachte heer M.' is in Amerika nog maar een weekje uit. King is blijkbaar naar de boekenwinkel gerend...

,,Zie je hem al staan? 'De nieuwste Koch, please'. Die man achter de balie: who?' Het kan natuurlijk ook zijn dat anderen dat allemaal voor hem regelen. Maar laat ik voor de romantische gedachte gaan: de boekenwinkel."



Was het alsof Johan Cruijff complimenten aan Davy Klaassen uitdeelt?

,,En dat Davy dan zegt: maar ik heb niet al jouw boeken gelezen, hoor Johan. En waarop Johan dan weer zegt: dat begrijp ik, Davy."



Heeft u niet alle boeken van King gelezen?

,,De voorlaatste twee wel. Waren goed. De eerste reeks ken ik vooral van de films. On Writing heb ik uiteraard gelezen. Een handleiding voor het schrijven van een boek. Ging met veel drank en drugs gepaard. Daar heb ik wel iets van geleerd. Of hij mij inspireerde? Nou, om in voetbaltermen te blijven: je pikt van iedere trainer iets mee, maar je moet het toch zelf doen."



Wat denkt u waarom uw boeken zo aanspreken bij King?

,,Ik denk toch de grimmigheid in de mens. Dat hoofdpersonen het niet altijd goed met iedereen voor hebben. Daar liggen raakpunten, denk ik. Overigens heb ik via via eerder iets van Stephen King vernomen. Ik begreep dat hij Het Diner goed vond. Hij zou een boekje gesigneerd hebben voor me. Elvin Post zou dat voor mij meenemen. Is alweer jaren geleden, maar ik heb het boekje nooit gezien."



Pr-technisch gezien kan de tweet dus zo op de achterflap van uw nieuwe boek straks?

,,Dat laat ik over aan de deskundigen. Ik was wel blij met de inhoud van de tweet. Niet dat hij zei: ben nu aan het lezen in pagina 30... Het ging wel ergens over."



U bent bezig aan het Boekenweekgeschenk voor 2017 en over een paar weken verschijnt uw nieuwste roman, de Greppel. Waar gaat het over?

,,Over de burgemeester van Amsterdam, een fictieve natuurlijk, die getrouwd is met een buitenlandse vrouw. Er valt iets voor waardoor bepaalde vooroordelen bevestigd worden en de burgemeester meer op het persoonlijke dan politieke vlak wordt geraakt."



Treffen we wederom een bepaalde grimmigheid bij de karakters?

,,Nou nee, dit keer niet. Dus het kan best zo zijn dat King na 50 pagina's begint te zuchten en het dan weglegt."