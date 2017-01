Koddige Kees Boonman

Kees Boonman, politiek commentator bij EenVandaag op Radio 1, beziet het politieke reilen en zeilen zeer geamuseerd. Hij hanteert de Ferry Mingelentoon, maar dan nog net iets laconieker. Het hele politieke bedrijf klinkt bij Boonman als een buitengewoon koddig gedoe.



Dat is het natuurlijk ook. Zeker in het geval van minister Van der Steur van betreur tot betreur.



Boonman luistert al niet eens meer naar interviews met de minister: ,,Die zijn voor een normaal mens niet te volgen. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Van der Steur was samen met slimste mens Klaas Dijkhoff in de Kamer woordvoerder van Justitie voor de VVD. Op het ministerie zaten - ook van de VVD - Opstelten en Teeven. Toen werd Opstelten gevraagd wat Teeven, toen hij nog officier van justitie was, afgesproken had met een zware crimineel. Het ging om een groot bedrag. Dat werd linke soep en toen zijn de Kamerleden Van der Steur en Dijkhoff in het departement van Justitie getrokken om te helpen bij de reddingsoperatie van Opstelten. Van der Steur heeft zijn positie als Kamerlid niet goed gebruikt, of misbruikt. Daar zijn hele debatten over geweest, maar het is de oppositie nooit gelukt om hem naar de uitgang te duwen. Nu is die prullenbak met bonnetjes voor de zoveelste keer omgekeerd. Van der Steur wist dus als Kamerlid hoeveel die Teevendeal gekost had en dat heeft hij doorgestreept voor de minister. Nu komt het woord liegen naar voren. Je zou kunnen zeggen dat dit ook wel liegen is, ja.''



,,Maar wat nu als de oppositie een motie indient tegen Van der Steur? Als de PvdA die steunt zal de VVD hels zijn. Dat zou voor Asscher een voordeel kunnen zijn, omdat hij dan eindelijk vrij spel heeft en van het kabinet, dat als een blok aan zijn been hangt, af is. De PvdA kan hiermee een joker inzetten, maar moet ook oppassen dat ze daarmee de joker niet wordt, als de VVD de stekker uit het kabinet trekt en zich tegen de PvdA keert."



Boonman geniet hoorbaar van deze politieke kluwen en bij alles wat hij zegt hoor je hem denken: nou ja, en dan valt het kabinet, en dan? De wereld vergaat echt niet hoor. Kortom: wordt vervolgd!



