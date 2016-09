En laat Bartho, amper van het vlot af, nou óók beginnen. ,,Er is geen groep in Nederland die zo gediscrimineerd wordt als ouderen.'' Oh nee. Niet hij ook. Bartho voegde er gelukkig in één adem aan toe: ,,Ik ben blij dat ik op mijn 65ste kan laten zien: hé, je kan best nog wat.'' Dat gezegd hebbende, klom hij tamelijk soepel en snel een palmboom in en liet het kokosnoten regenen. Kokosnoten! Dat staat in Expeditie Robinson gelijk aan goud.



Hij gaf ze allemaal het nakijken: de rapper met z'n tatoeages, de ondeugende wielrenner met zijn stoere praatjes en de rugby'er met spierballen van hier tot Tokio. Gasten in de bloei van hun leven, maar geen van hen zo dapper (of zo slim, wie zal het zeggen?) om erin te klimmen.



Nee, dan kokosnotenheld Bartho. Ik zat thuis op de bank plaatsvervangend trots te wezen. Wat een stoere gast. En ook zo vriendelijk. En bescheiden. Dat gaat hem in de slangenkuil van Expeditie Robinson natuurlijk keihard opbreken de komende weken. Maar als boegbeeld van de actieve pensionado... Ineens sloeg de angst me om het hart. Als ze bij 50PLUS maar niet hebben gekeken.



