Komedie Ron Goossens gaat naar buitenland

Update Gijzelnemer zet beelden Netflixserie Orange Is The New Black online

14:27 Voor het eerst is een complete nieuwe seizoen van een succesvolle tv-serie gegijzeld. Een Amerikaanse hacker die toeslaat onder de naam The Dark Overlord dreigde het vijfde seizoen van de hitserie ‘Orange Is The New Black’ gratis online te dumpen als producent Netflix hem geen losgeld wil betalen. Inmiddels zijn de beelden geplaatst op een torrensite.