Koningin Elizabeth langst regerende op de Britse troon

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Britse monarch het 65-jarig regeringsjubileum haalt, in Groot-Brittannië wordt dit het saffieren regeringsjubileum genoemd.



Normaliter wenst Elizabeth geen aandacht te besteden aan de dag waarop ze koningin werd, omdat 6 februari haar herinnert aan het overlijden van haar vader. Door dat overlijden kwam de toen 25-jarige Elizabeth automatisch op de troon.



Koning George was pas 56 jaar oud toen hij stierf in Sandringham, het koninklijk vakantieverblijf bij Norfolk. Elizabeth verblijft daar traditiegetrouw elk jaar vanaf enkele dagen voor kerst tot enkele dagen na 6 februari, de sterfdag van haar vader en dus tevens de dag van haar troonsbestijging.