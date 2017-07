Koningin Eva streeft Matthijs en Jeroen voorbij

Belangrijker nog: ze is hét voorbeeld voor elke willekeurige vrouw. Ze liet zich niet uit het veld slaan door alle bagger op social media, hield haar hoofd recht en buffelde stug door. En nu, na een paar seizoenen schaven, staan zij en haar talkshow als een huis. De inhoud valt perfect samen met haar persoonlijkheid. Ze schakelt moeiteloos tussen lichte en zware onderwerpen, ook in toon.



In interviews met politici is ze momenteel de beste die er is. Zoals ze van de week PvdA-voorman Lodewijk Asscher aanpakte, chapeau. Ze begon plagerig over zijn instagram-account, maar greep hem al snel bij de kladden over zijn discutabele opstelling in de kwestie over de lerarensalarissen en beet door. Wat mij betreft wordt dat bewuste fragment onmiddellijk verheven tot verplicht onderdeel van de opleiding journalistiek.



Ze toont elk interview zich tot in de puntjes te hebben voorbereid en bouwt naar het punt waar ze wil komen. Maar maakt daarbij niet de klassieke fout gedachteloos door te denderen. Ze luistert juist scherp naar de antwoorden van haar opponent en reageert daar gevat op. En wat ik het knapste vind: de sfeer aan tafel wordt ondanks de stevige ondervraging nooit onprettig. Ze sluit een gesprek aardig af en betrekt de gast vervolgens weer gezellig bij de andere onderwerpen.



Het is dat ik geen dweepzieke puber meer ben, anders hing er een poster van Eva boven mijn bed.



