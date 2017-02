Koningspaar op bezoek bij oudste synagoge van Europa

Ze stonden vooral lang stil bij een forse joodse huwelijksring, die in de 14e eeuw begraven is. Toen de koning werd gevraagd of hij het sieraad mee zou willen nemen antwoordde hij dat de ring vooral in Erfurt moet blijven, antwoordde hij: ,,Hier hoort hij.''



Buchenwald

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan vandaag op de tweede dag van hun werkbezoek aan Duitsland stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ze doen dit in het voormalige concentratiekamp Buchenwald bij Weimar. In dit kamp werden vanaf mei 1940 naar schatting 3300 Nederlanders gevangen gezet, van wie er ruim vijfhonderd zijn omgekomen.



Buchenwald werd in 1937 gebouwd als kamp voor degenen die de nationaal-socialisten als tegenstander of ongewenst element van de samenleving beschouwden. Later kwamen daar gevangenen uit heel Europa bij. In totaal werden in Buchenwald 280.000 mensen vastgezet, van wie er 56.000 het leven lieten. Het koningspaar krijgt een rondleiding door het voormalige kamp en legt bloemen op de gedenkplaats.



Behalve Buchenwald bezoekt het koningspaar ook Erfurt, Weimar en Jena, waarna de dag wordt afgesloten met een handelsdiner in Leipzig. In die stad wordt een dag later ook aandacht besteed aan Nederlandse dwangarbeiders die in de oorlog in Leipzig in een munitiefabriek moesten werken.