Koninklijk echtpaar viert Koningsdag in Tilburg

Koningin Juliana vierde 44 jaar geleden haar zilveren regeringsjubileum in Tilburg. Willem-Alexander viert in 2017 zijn vijftigste verjaardag in de Brabantse stad. Het koninklijk paar brengt die dag met kinderen en gevolg twee uur in Tilburg door. Noordanus: ,,Ik ben er heel blij mee. We gaan laten zien wat we als stad waard zijn en maken er een mooi Brabants feest van."



Hij vraagt alle Tilburgers mee te denken en doen aan een bijzonder programma. ,,Dat moet laten zien dat Tilburg een stad van morgen is, die in de Spoorzone, de Piushaven en de binnenstad hard werkt aan zijn toekomst. We zijn ook stad van verbinding waar mensen in de cultuur, de sport en het onderwijs samen heel veel bedenken en uitvoeren."