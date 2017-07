Koninklijke familie poseert in wit-blauw in Warmond

Foto'sKoning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinsessen Amalia, Alexia en Ariane poseerden vanmiddag in het Zuid-Hollandse Warmond voor de jaarlijkse fotosessie. Het koninklijke gezin arriveerde per sloep en koos voor blauw-witte kleding, geheel in nautisch thema.