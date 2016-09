Kookshow Paul de Leeuw terug naar de zaterdag

,,We gaan weer terug naar de zaterdag! NPO3", meldt hij dan ook blij in zijn tweet. Zaterdagavond is de herhaling van vrijdagavond nog te zien. Volgende week zaterdag is het programma om 20.00 uur live te zien.



Eerder op zaterdag liet Paul in een andere tweet weten niet blij te zijn met de kijkcijfers die hij had. ,,Na 2 seizoenen knokken om beetje publiek op te bouwen @Puberkookshow op zaterdag zijn we door @PubliekeOmroep leiding op vrijdag gezet.#KUT", moppert hij nadat uit gegevens van Stichting KijkOnderzoek bleek dat de kijkers weg waren gebleven.



Paul's Puberkookshow moet op de vrijdag concurreren met Goede Tijden Slechte Tijden. Dat programma van RTL4 was het op een na best bekeken programma. Paul hoopt vanaf volgende week verlost te zijn van de concurrentie van de soap.