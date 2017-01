Koolhoven verrast door heftige reacties op Brimstone

De regisseur is heel actief op Twitter, waar hij veel reacties op de film krijgt naar aanleiding van de diverse voorvertoningen de afgelopen week. ,,Dat is hartstikke leuk en als ze mij direct aanspreken geef ik ook meestal een reactie. Ik vind het leuk als mensen oprecht geïnteresseerd zijn."



Een veelgestelde vraag is of de gruwelijke praktijken die Koolhoven in zijn western schetst op waarheid zijn geïnspireerd. ,,Brimstone gaat over wat religie met mensen kan doen, en welke invloed dat in de negentiende eeuw op vrouwen had. Het verhaal is niet waargebeurd, maar alles wat ik toon had wel echt gebeurd kunnen zijn. Zo heftig was die wereld, ja."



Brimstone is vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen te zien.