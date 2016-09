Koolhoven vindt de western opnieuw uit

De praktijken van een incestueuze dominee (Guy Pearce) leveren een genadeloos filmdrama op dat zeker niet voor tere zielen is bedoeld. Koolhoven toont in zijn bijna twee-en-half uur durende epos een reeks gewelddadigheden waar bloeddorstige regisseurs als Quentin Tarantino en Sam Peckinpah zich niet voor zouden schamen. Tongen die worden afgesneden, ingewanden die verwijderd worden en vooral vrouwen (inclusief Carice van Houten) krijgen het zwaar te verduren.



Koolhoven vertelt zijn verhaal niet chronologisch, maar in hoofdstukken met Bijbelse titels als Exodus en Genesis, waarin sprongen in de tijd worden gemaakt. Of dat een gelukkige keuze is geweest kan worden betwist, maar het bewijst wel de tomeloze ambitie waarmee Koolhoven te werk is gegaan. Misschien heeft hij wel een nieuwe westernvariant uitgevonden.



De film verschijnt vooralsnog begin 2017 in de bioscopen.