Kourtney Kardashian hand in hand gespot met 24-jarige 'toyboy'

Op de kiekjes, die exclusief in handen zijn van Daily Mail, loopt Kourtney hand in hand met haar nieuwe liefde. De tortelduifjes zien er gelukkig uit, terwijl ze in comfortabele outfits struinen door de decadente Franse stad.



Het liefje van Kourtney is geboren in Algerije en heeft met zijn atletische lichaam en knappe gelaatstrekken meerdere modellencontracten op zijn naam staan. Zo liep hij onder meer shows voor het peperdure designermerk Givenchy. Daarnaast is hij ook een fanatieke bokser en geeft hij trainingen.



Volgens Amerikaanse media daten de twee al sinds oktober. Kourtney hield de romance echter langere tijd geheim omdat ze bang was dat haar ex weer naar de fles zou grijpen.