Kroeshaar van kunstschilder Bob Ross was permanentje

Volgens Annette Kowalski, Ross' voormalige zakenpartner, baalde de schilder vreselijk van zijn krulletjes. ,,Nog voordat hij doorbrak als kunstenaar nam Bob uit pure zuinigheid voor een permanentje. Hij had weinig inkomsten en kwam op het lumineuze idee kroeshaar te nemen. 'Dan hoef je niet zo vaak naar de kapper en dat is goedkoper', was zijn verklaring. Toen hij doorbrak op televisie werd dat afro-achtige kapsel opeens zijn handelsmerk, maar feitelijk haatte Bob Ross zijn met krullen bedekte schedel.''



Kowalski, in een interview in Verenigde Staten: ,,Bob was tijdens zijn leven voortdurend boos op zijn kapsel. 'Nu in beroemd ben, kan ik het nooit meer veranderen', zei hij regelmatig. En: 'ik word werkelijk doodmoe van dat rare haar'. Maar hij heeft nooit overwogen toch maar weer steil haar te nemen. Zijn imago was hem heilig.''



Bob Ross maakte tot zijn dood in 1995 - op 52-jarige leeftijd aan lymfeklierkanker - 400 afleveringen van The Joy of Painting dat wereldwijd werd uitgezonden. In elk programma vervaardigde hij één schilderij terwijl hij met een rustige, bijna hypnotiserende stem al zijn stappen uitlegde. De reeks werd niet alleen populair door het vakmanschap van de schilder, maar natuurlijk ook omdat wat hij deed zo makkelijk leek. In navolging van de reeks werden ook in Nederland cursussen gegeven waarin de Ross-schilderstijl centraal stond.



Volgens manager Kowalski maakte Ross voor elke aflevering drie keer hetzelfde schilderij. ,,De eerste zagen de kijkers op tv, de tweede werd gebruikt om in te zoomen en het derde, meer gedetailleerde exemplaar maakte Bob voor in zijn boeken'', aldus Kowalski die Ross 'een tiran' noemt. ,,Hij leek op het scherm relaxed met uitspraken als 'look that happy trees in the corner', maar was in werkelijkheid een extreme lastpak en keiharde zakenman die op de meest onverwachte momenten kon ontploffen.''