Kruipt Anne Hathaway in de huid van Barbie?

Martijn Fischer valt 20 kilo af voor rol als stripper

14:46 Voor zijn rol in de film Onze Jongens moest Martijn Fischer flink aan de bak in de sportschool. Hij viel maar liefst 20 kilo af en dat resulteerde in een 'soort van' sportverslaving. Dat vertelde de 49-jarige acteur vandaag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.