Kunstenaar maakt enorme muurschildering zwangere Beyoncé

Beyoncé maakte op 1 februari bekend in verwachting te zijn van een tweeling. Dit deed ze door middel van een foto, waarop ze in lingerie gekleed haar buik vasthoudt. Het werd uiteindelijk de meest gelikete foto op Instagram ooit. Dat deed graffiti-artiest Lush besluiten om deze op een muur te vereeuwigen.



De tekening van meer dan twintig meter hoog is nauwelijks te missen in Melbourne. ,,Het kostte mij vijf dagen in de brandende zon van Australië. Ik zie er nu uit als een rode krab en de zonnestralen deden me smelten toen ik op 20 meter hoogte aan het werk was in een hoogwerker.”



Het was het echter allemaal waard. Al snel gingen diverse mensen op de foto met de tekening van Lush. Een zwangere vrouw poseerde al voor het kunstwerk voltooid was ook met haar handen op haar buik. ,,Dat ging snel. Er werd niet eens gewacht totdat de tekening klaar was”, schreef Lush trots bij het kiekje daarvan.



Wie de muurschildering van dichtbij wil bewonderen of er zelf voor wil poseren, moet naar 46 Easey Street in Collingwood.