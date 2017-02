Kylie Minogue bevestigt relatiebreuk

Santa Clarita Diet Drew Barrymore hunkert naar mensenvlees

15:15 Gooi Married with Children en The Walking Dead in de mixer en je krijgt ongeveer de nieuwe Netflix-serie Santa Clarita Diet. Ondanks een portie bloedvergieten gaat het toch vooral over ‘de uitdaging om een gezin bijeen te houden’, aldus Timothy Olyphant die samen met Drew Barrymore de hoofdrol speelt.