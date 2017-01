La La Land best bezochte Gosling-film ooit

Zoon vond Andries Knevel in november bewusteloos thuis

21 januari Andries Knevel (64) is twee keer flauwgevallen voordat hij op 1 november in het ziekenhuis werd opgenomen op de intensive care met een ernstige legionellabesmetting die hij kort daarvoor had opgelopen in Bolivia. Dit vertelde de EO-coryfee zaterdagavond in het radioprogramma EO Live op NPO Radio 5, waar hij te gast was en vertelde over zijn herstel.