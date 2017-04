Lach je krom om boerin Bertie

Baby op komst voor Heidi en Spencer

16:42 The Hills-ster Heidi Pratt-Montag (30) is drie maanden zwanger van haar eerste kindje. Samen met haar man Spencer Pratt (33), die ook bekend werd door de MTV-serie, prijkt de blondine met een klein babybuikje op de cover van het Amerikaanse tijdschrift US Weekly waarmee ze het nieuws bekend maakt.