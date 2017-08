Lady Di voor het eerst aan het woord over affaire Camilla en Charles

In het kader van de sterfdag van Lady Di (1961 - 1997) volgende week vrijdag, zendt National Geographic vanavond om 22.30 uur de exclusieve documentaire In Her Own Words uit. De afgelopen weken hebben meerdere televisiezenders het leven van Diana in kaart gebracht, maar daarin sprak de prinses zelf niet over de affaire. Extra bijzonder dus dat Diana in deze documentaire zelf aan het woord is over de hectiek in haar leven.



Het bewogen leven van Diana is al jarenlang gespreksonderwerp in de media. Met haar sterfdag in het vooruitzicht pakten veel zenders uit, maar dat werd ze niet allemaal in dank afgenomen. Vorige maand nog vroeg de broer van de twintig jaar geleden verongelukte prinses een documentaire over zijn zus niet uit te zenden, omdat deze controversiële uitspraken zou bevatten die voor de prinsen Harry en William verontrustend kunnen zijn.