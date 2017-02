Lady Gaga baart opzien met sensationeel 'underboob'-pakje

Boer Zoekt Vrouw weer kijk­cij­fer­klap­per met 3,7 miljoen kijkers

8:59 De start van het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw is weer ouderwets goed bekeken. Naar de eerste reguliere uitzending keken gisteravond 3.761.000 mensen. Het KRO-NCRV-programma was daarmee verreweg de best bekeken show van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het voorstelrondje in augustus trok destijds dik 3 miljoen kijkers.