Lady Gaga pakt Amsterdam mee in wereldtournee

Qmusic Josine raadt Het Geluid en wint 37.800 euro

11:28 Het Geluid van Qmusic is eindelijk geraden! Josine Bom uit Breda wint daarmee een netto-bedrag van 37.800 euro. Zij gaf in de show van radiodj Joep Roelofsen als antwoord: een gaatje prikken in een magnetronmaaltijd.