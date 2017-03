Lady Gaga vervangt Beyonce op Coachella

Emma Watson wilde weer anoniem door het leven

11:46 Emma Watson is vanaf volgende maand weer op het witte doek te bewonderen in Disney's Beauty and the Beast. Dit was echter niet vanzelfsprekend. Ondanks haar succes voelde de actrice, die inmiddels al meer dan de helft van haar leven beroemd door het leven gaat, lange tijd het verlangen om Hollywood achter zich te laten.