Lange Frans maakt tankfout en Dreetje baadt in luxe

Nieuwe Oh Oh-realityster komt uit de seksbusiness

14:20 Geneviève, één van de personages in het nieuwe RTL5-programma 'Oh oh daar gaan we weer', blijkt een verleden te hebben in de seksbusiness. Samen met haar vriend Nicky, ook deelnemer aan het losbandige programma, was zij een setje in de wereld van de webcams. Het stel heeft ook een zoontje.