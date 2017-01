Lange wachten is bijna voorbij voor Xander en Sophie

,,Er gaat geen dag voorbij dat ik het lage tempo van de dagen niet vervloek. Dat ik fantaseer over dat ene moment dat we je in jouw eigen bedje in ons huis mogen leggen. Jouw thuis'', schrijft Sophie de Buisonjé (38) in haar blog voor Linda Nieuws. Dat moment is nu bijna aangebroken.



Begin februari verwachten Sophie en haar man Xander (43) hun tweede kindje, een dochter die via een draagmoeder wordt geboren omdat de artsen Sophie een nieuwe zwangerschap ernstig afraadden. De kans was te groot dat de semi-goedaardige tumor zou terugkomen, die vier jaar geleden uit haar buikholte is verwijderd.



Maandag stapt het stel samen met hun zoontje Dex, die volgende week 7 wordt, op het vliegtuig naar Amerika om de draagmoeder bij te staan in de laatste fase van de zwangerschap en om hun dochter na de bevalling mee terug naar Nederland te nemen. Op interviewverzoeken is Sophie de afgelopen maanden nauwelijks ingegaan, maar via haar blog vertelde ze veel over het emotioneel heftige en juridisch ingewikkelde proces dat een kind via een draagmoeder met zich meebrengt.



Ze moesten uitwijken naar Amerika, omdat de regels rond draagmoederschap in Nederland erg streng zijn. Maar ook aan de andere kant van de oceaan waren er hobbels. Zo ging er aan de zwangerschap een langdurig ivf-traject vooraf - hun dochter is genetisch volledig van Xander en Sophie, met een zaadcel van hem en een eicel van haar.