Lee Towers: Ik haalde Las Vegas naar Nederland

Midden in het gesprek staat Lee Towers op. ,,Kom'', zegt hij en we lopen naar de hoek van zijn penthouse, acht hoog aan de boulevard van Scheveningen. In de ruimte die hij heeft ingericht als kantoor hangen diverse gouden platen aan de wand en staat een vitrine met bokalen en prijzen. Wat opvalt tussen de gouden microfoons, Lee Towers-postzegels en koninklijke medailles: een kartonnen doosje met minischoentjes. 'Voor Vaderdag', staat erop. ,,Onbetaalbaar'', glundert de zanger die straks weer een bijzondere prijs mag ontvangen. Leen Huijzer, zoals de zanger officieel heet, ontvangt op vrijdag 30 juni de Edison Oeuvreprijs tijdens Edison Jazz/World in het Nieuwe Luxor, waar hij samen optreedt met het New Rotterdam Jazz Orchestra. ,,Een enorme eer. Het is me het jaartje wel zeg.''

Feyenoord

Towers wijst op het kolossale Feyenoord-jubileumboek op zijn bureau met daar bovenop de biografie van Johan Cruijff. ,,Past prima, hoor, Cruijff erbij. Vergeet niet: die heeft ons ook eens kampioen gemaakt én de beker bezorgd.'' 'Ons' is Feyenoord, zijn club die vorige week na achttien jaar engelengeduld de landstitel veroverde. Lee Towers was erbij in de Kuip. Juichte in de skybox tussen oud-spelers Beertje Kreyermaat en Henk Schouten. Bracht een dag later 150.000 fans in vervoering met zijn Feyenoordlied en You'll Never Walk Alone . ,,Daar op dat bordes, tussen Gio en Dirk in, werd ik emotioneel. Wat hadden we hier naar uitgekeken. Het publiek ontplofte. Kippenvel.'' Meer dan 30 jaar wonen Lee Towers en zijn vrouw Laura (74) in Scheveningen. Ook toen ze stopten met hun horecabedrijf bleven zij aan de kust. ,,De zee geeft ons rust en kijk”, wijst hij, ,,vanaf hier kun je zo de Maasvlakte zien. We zijn nog altijd Rotterdams georiënteerd, hoor. Je bent er binnen een half uur. Ik ben nog altijd ambassadeur van de stad, van de haven.''

Onder de rook van Rotterdam

Lee Towers, geboren in Bolnes ‘Onder de rook van Rotterdam’, gewerkt als leerling-monteur op de scheepswerf Boele en naam gemaakt in Ahoy, nadat Willem Duys hem in 1975 had ontdekt in Voor de Vuist Weg . Man van het volk, gezicht van Feyenoord. Met zijn onafscheidelijke gouden microfoon, kostuum en bril. ,,Ik droeg 'm voor het eerst op m’n achttiende. Moest mijn rijbewijs halen. Daar kwamen we erachter dat ik niet alles zo scherp zag. Een wereld ging open. Mijn bril werd mijn handelsmerk. Als ik 'm afzet, ben ik het niet.'' Honderden optredens, projecten en 51 albums verder krijgt de zanger begin dit jaar ineens wereldwijde bekendheid door het filmpje van Arjen Lubach. 'Amerika heeft Trump Towers, wij Lee Towers'. ,,Na dat filmpje kwamen twee projectontwikkelaars naar me toe na een optreden in Eindhoven. Hun vraag: of ik mijn naam wilde verbinden aan twee torens aan het Marconiplein in Rotterdam . Daar willen ze woontorens van maken voor volgend jaar. Wat bleek: die ene projectontwikkelaar heet zelf Lee (Folen), maar kwam door het filmpje van Arjen Lubach op mij. Inmiddels zijn we in gesprek. En kan het er volgend jaar zomaar van komen: de Lee Towers. Geweldig, toch?''

Romanticus

Lee Towers - zijn naam dankt hij aan het feit dat hij hoog in een kraan werkte - glimlacht en nipt aan de witte wijn die zijn vrouw Laura zojuist heeft ingeschonken. Het is begin jaren 70 wanneer de twee elkaar leren kennen bij zijn optreden in de Kunstmin in Dordrecht. Als zij tijdens de pauze van de zanger haar naam in zijn oor fluistert, begint hij spontaan Laura van Frank Sinatra te zingen. ,,Dat was zó romantisch'', herinnert Laura zich. ,,Het was liefde op het eerste gezicht'', voegt hij toe. Laura is dan net gescheiden, heeft al drie kleine kinderen - twee jochies en een meisje - maar ze gaan ervoor en krijgen samen nog een dochter. ,,Natuurlijk waren die eerste jaren best pittig, maar we hebben het voorzichtig en gedegen aangepakt”, vertelt Laura, met wie Lee Towers nu behalve vier kinderen ook elf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen heeft. De gouden plaat die ze maakten voor zijn 60ste verjaardag, is veelzeggend. ,,We hebben natuurlijk ook het nodige meegemaakt'', doelt de zanger op de dramatische gebeurtenissen in hun leven.

Moeilijk

Ruim twintig jaar geleden verongelukte hun schoondochter en twee jaar eerder waren zij betrokken bij een brand in een Antwerps hotel op oudejaarsavond, waar 25 mensen het leven lieten. Leen was redelijk snel in veiligheid, maar waagde zich tot tweemaal toe in de brand om Laura te vinden. ,,Dat ik haar vond, was het mooiste wat ik me kon wensen, maar we beseften daar allebei ook dat veel mensen minder geluk hadden gehad. Ik vind het nog altijd moeilijk om hierover te praten, maar we hebben wel heel veel steun aan elkaar gehad.''



In oktober zijn ze 45 jaar getrouwd. Hun geheim? ,,Dat is er niet'', lacht Laura. ,,We hebben het gewoon fijn samen.'' Of misschien toch, Leen? ,,Weet je'', zegt de zanger, ,,we zijn gewoon nooit uitgepraat. Als we uit eten gaan, komen we als eerste binnen en gaan als laatste weg. Ik ben zo trots op haar. Ik zeg elke dag tegen haar dat ik van haar hou.''