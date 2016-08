'Lekker om te spelen, zo'n met modder besmeurde boer'

Matthew McConaughey (46) mag in Free State of Jones dan een ruige, met modder besmeurde boer spelen, voor de pers in het chique Four Seasonshotel in Los Angeles ziet de acteur er onberispelijk uit. In de lift omhoog kijkt hij in de spiegel of zijn haar netjes zit en of hij geen plekje heeft gemist bij het scheren. Hij veegt een pluisje van zijn hagelwitte hemd. Zijn vingers tikken onrustig tegen de liftmuur en doen iets later datzelfde op tafel tijdens het interview.



Is hij zenuwachtig over hoe dit waargebeurde epos over een vrijheidsvechter ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog gaat vallen bij een bioscooppubliek dat zijn geld vooral uitgeeft aan superhelden? ,,Dat is inderdaad spannend. Ik kende dit verhaal van Newt Knight zelf ook niet. Het is me een raadsel waarom het niet eerder is verteld, waarom het niet op school al wordt onderwezen. Er zijn nog zo veel gaten in onze kennis van de Amerikaanse geschiedenis. Ik voel me vereerd dat ik er eentje kan opvullen."



Newt Knight was een blanke boer uit Mississippi, die tijdens het hoogtepunt van de Burgeroorlog in 1863 in opstand kwam tegen de zuidelijke staten. Hij deserteerde en vocht zij aan zij met ontsnapte slaven voor vrijheid en gelijkheid. McConaughey is een acteur die zich graag tot in detail voorbereidt. Het echte werk zit in de maanden voorafgaand aan de opnames, legt hij uit. ,,Ik maakte een intensieve roadtrip door het zuiden. Ik praatte met geschiedenisprofessoren en bezocht markante oorlogslocaties. Ik wilde zo veel ik kon over die periode leren."



Lees verder onder de trailer.