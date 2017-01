Lekkere radio van Raymann

Zijn Chinezen in staat, fysiek gezien, om te voetballen op wereldniveau? Willen Chinezen eigenlijk wel naar de top, of zijn al die Chinese investeringen gewoon pure marketing? Kijken we over tien jaar met het bord op schoot naar de Chinese voetbalcompetitie? Als je niks vraagt, kom je niks te weten. Dat is het motto van Jörgen Raymann, presentator van BNR Nieuwsradio's Ask Me Anything, het enige 'social' programma op de Nederlandse radio. Raymann is de opvolger van Ruud de Wild, die weggekocht werd door NPO Radio 2.



Eigenlijk, denk ik, aan het begin van de uitzending, interesseert het me geen bamibal, dat hele Chinese voetbal. Europese spelers gaan er heen om hun zakken te vullen en de Chinezen zelf bakken er niks van. Toch blijf ik luisteren. Dat komt omdat Raymann mij in het programma betrekt. Zijn toon is relaxed, vriendelijk en geïnteresseerd. Hij zit naast me op de bank en we zitten, ook al praat ik niet echt mee, een gesprek te voeren over iets waarvan ik helemaal niets weet, Chinees voetbal. Hij heeft gelukkig mensen uitgenodigd die er wel iets van weten. Chinakenner Fred Sengers bijvoorbeeld.



Ah, daar hebben we Arie Haan, hij belt in, vanuit Spanje. Hij was jarenlang trainer in China. China is zo ontzettend groot, vertelt Haan. Je hebt hier in Europa Scandinaviërs en Portugezen, dat soort verschillen in lengte heb je ook in China. Je kunt in Noord-China tegen een boom van een Chinees oplopen.



Breaking news! Toevallig doet tijdens Raymanns uitzending de rechter uitspraak in de zaak Wang-ADO. ADO, de Haagse voetbalclub, eist geld van Wang, de Chinees die een meerderheid van de aandelen in de club gekocht heeft. De rechter vonnist dat ADO recht heeft op dat geld. Waarschijnlijk, denkt Sengers, is Wang nu woedend. Er is tussen Wang en ADO iets heel erg misgegaan. Een luisteraar belt in, meneer De Swart uit Amsterdam. Ik vind het niet raar, zegt hij. 'Als ik dus al zie hoe ze daar in Den Haag met Amsterdammers omgaan... Ga je eerst verdiepen in de meneer die je te eten geeft.'



Wat een lekkere radio is dit, ik hoop dat Raymann niet voor een De Wildbedrag wordt weggekocht door de publieke omroep.



