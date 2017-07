Leuk programma, nu alleen de kijkers nog

Het is een hard gelag voor het team dat Tour du Jour maakt. Op de publieke omroep zitten de kijkcijfers van De Avondetappe rond het miljoen, bij RTL 7 staat de topscore inclusief de kijkers voor de herhaling voorlopig op 356.000 belangstellenden. Een stuk lager dan de grofweg half miljoen mensen die in vorige seizoenen per aflevering keken. Dit terwijl er inhoudelijk weinig kritiek is.



Hoe komt dat? Presentator Wilfred Genee heeft er niet per se een verklaring voor. ,,Ik denk dat het programma best aardig in elkaar zit. Ik heb genoeg slechte tv-programma’s gemaakt om te weten dat Tour du Jour best een aardig programma is. De reportages uit Frankrijk zijn prima, de gasten zijn uitstekend. Ik vind dat Michael Boogerd het erg goed doet. Het is wellicht ook de gewoonte. Dat mensen meer in De Avondetappe zitten qua gevoel.''



De wielertalkshow heeft een serieuzer karakter gekregen dan voorgaande seizoenen. Tour du Jour was het afgelopen jaar niet te zien, omdat er aan een nieuw format werd gewerkt. Vaste gasten als Eddy Planckaert en Gert Jakobs (die wel terugkeert op de rustdagen) verdwenen. Genee: ,,Er is bewust gekozen voor een andere insteek. Iets minder jolijt, maar het is voor mijn gevoel nog steeds erg los. Neem Stef Clement, die vertelde over de man die hij uit zijn auto trok toen die tegen zijn fiets aanreed.''