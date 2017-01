Liefde voor muziek op El Mundo

Het medicijn tegen een winterdepressie heet El Mundo. El Mundo is het antwoord op de industriemuziek die door vrijwel alle publieke en commerciële omroepen over ons wordt uitgestort. El Mundo is muziek van overal ter wereld. Ik hoor roffelende, ratelende djembé's, tabla's, sitars, accordeons, kalebassen, conga's, mbira's, kortom: instrumenten waarvan de muzieksamenstellers van de meeste omroepen nooit van zijn leven hebben gehoord.



El Mundo is Griekse wanhoop, Portugese passie, Frans gefriemel, Colombiaanse euforie, Roemeense fanfare, El Mundo is alles dat niet in de platte Hilversumse formats past. El Mundo is een kerntaak van de landelijke en regionale publieke omroep die zij niet uitvoert, omdat het altijd maar gaat om luistercijfers en doelgroepen. El Mundo is niet in hokjes denken, muziek is muziek. Of het nou uit Turkije komt, uit Utrecht, uit Baltimore, uit Dakar, Parijs, Berlijn, het zal El Mundo salami, grillworst, lamsworst, Hema-rookworst wezen, zolang het maar geen eenheidsworst is.



El Mundo is niet wij en zij, El Mundo is wij. Maker Ab de Haas stelt het denk ik volkomen intuïtief samen. ,,Nou, wat zullen we nu weer eens draaien'', lijkt hij te denken. ,,Wat hebben we hier, een 73-jarige charismatische Griekse zangeres die in haar land al jaren aan de top staat, een Turkse zanger/producent die gekke disco maakt, sombere Americana, Jan van Piekeren, Maria de Fatima, toe maar, laat maar horen!'' Hij presenteert met precies genoeg woorden, vanzelfsprekend, informatief, luchtig zonder leukdoenerij. De liefde voor muziek spat er van af.



En weet je waar ik El Mundo tegenkwam? Op HarderwijkFM, jazeker, HarderwijkFM. Het wordt ook uitgezonden door de lokale omroepen van Deventer en Zwolle en het is uiteraard wereldwijd, het heet niet voor niets El Mundo, via internet te ontvangen.



Via Harderwijk FM kan je het tot in Mali of China, Mozambique of Kirgizië door de wereld laten schallen.



Wereldmuziek vanuit Harderwijk, Hilversum heeft het nakijken. Er zijn overigens meer Ab de Hazen op de lokale radio, mensen die zich geen zorgen maken over afhakende luisteraars, mensen die radio maken omdat ze vinden dat het gemaakt moet worden. Die mensen verdienen veel meer luisteraars.



