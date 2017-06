Lieke Veld: Wietze heeft altijd het gevoel dat hij dingen mist

Sinds twee jaar is Lieke doordeweeks vanaf 12.00 uur twee uurtjes op Qmusic te horen. Na haar zwangerschapsverlof - Mattie en Lieke werden in januari ouders van dochtertje Juul Bettie - werkt de kersverse moeder weer fulltime. ,,Misschien dat meespeelt dat ik er veel voor over heb gehad om een eigen lunchshow te krijgen'', zegt de dj daarover tegen vrouwenblad Flair. ,,Op de uren dat Wietze en ik allebei weg zijn, komt er een oppas aan huis, waardoor Juul Bettie niet van hot naar her hoeft te worden gesleept.''



Lieke gaat ook in op de zogenoemde ruilweek van haar man en zijn voormalige hartsvriend Mattie, die ze opzetten toen nog door één deur konden. Voor Lieke was die week 'verschrikkelijk'. ,,Ik voelde me niet thuis in mijn eigen huis, want Wietze was er niet en Mattie en al die cameramensen, fotografen en producers wel de hele tijd. In het begin deed ik nog leuk mee, maar na een paar dagen heb ik gezegd: Jongens, gaan jullie maar buiten de deur filmen met Mattie, want ik trek dit niet meer. Het was de radio-uitzending van Mattie en Wietze in een extreme vorm, maar voor mij werd in die week wel duidelijk dat zoiets niets voor mij zou zijn.''