Lieve reclames

Het was 31 augustus 1974, 18.05 uur. Ik zat te huilen voor de oude buizenradio in de huiskamer. Ik luisterde naar gepiep en geruis op de 538 meter in de middengolf. Op deze frequentie was tot vijf minuten geleden zeezender Radio Veronica te horen geweest. De kille hand van de politiek had het station de nek omgedraaid.



Rob Out, directeur van het piratenstation, had het zojuist met een snik in zijn stem zo mooi verwoord. ,,Met het einde van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland.''



Hoe moest het nu verder met mijn leven? Ik was negen en verslaafd aan het station. Niet vanwege de muziek of de diskjockeys, nee, het was de reclame. Ik kende alle spotjes uit mijn hoofd. 'De oranje Tefal tafelpan, gezellig, voor moederdag', 'Weet je wat je krijgt als je zestien wordt? Nou? Allemaal puistjes', 'Dames, draag Briljant panty's'.



Mijn ouders werden gek van mijn gezang en geschreeuw. ,,Soms'', zei mijn vader, ,,wou ik dat we jou nooit hadden gekregen.'' Ik hoorde zijn gelamenteer niet, want ik zong er dwars doorheen: ,,In tien minuten tijd brengt u iets lekkers in de kamer, Goudhaantje, Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden, Herman Kramers haantjes zijn gewoon niet te versmaden. Goudhaantje, Goudhaantje.''



,,Hou op'', riep mijn vader. ,,Weet je pap, welke fiets je moet hebben? Een mooie fiets, een sterke fiets, een Stokvisfiets.'' Ik wist al wat ik later wilde worden. Reclamebedenker. 'Spot niet met uw gezondheid, gebruik Ossewit, goed voor uw gezondheid.' Mijn vader kwam naast me zitten en zette de radio, waarop nog steeds de ruis van de lege ex-Veronicafrequentie te horen was, uit. ,,He he'', verzuchtte hij opgelucht, ,,daar zijn we eindelijk vanaf.'' ,,Nee'', gilde ik. ,,Draai, draai een drum voor mekaar!''



Toch kreeg hij gelijk. Na twee dagen was ik, de wandelende audioreclamezuil, verstomd. Binnenkort ga ik naar het 192 Museum in Nijkerk, dat eergisteren, precies 42 jaar na de laatste uitzending, door DJ Lex Harding werd geopend. Daar herleeft de geschiedenis. 'Jaaa, stap eens lekker uit de sleur, ga vandaag eens naar de McDonald's!'



Ik ben absoluut niet van vroeger-was-alles-beter, maar wat was de reclame toen lief!



Reageren? vincent@ad.nl