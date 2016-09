Lil' Kleine: Ik kom niet om biertjes te vangen

,,Het enige wat ik te zeggen heb is: ik kom om liedjes te zingen en niet om biertjes te vangen'', reageert Lil' Kleine in RTL Boulevard.



De rapper, die niet voor het eerst biertjes naar zijn hoofd kreeg geslingerd, wil verder niet reageren op het voorval. Hij kapte het optreden in Meijel af toen in de eerste minuten van zijn act het biergooien begon. Hij nam afscheid met de woorden: ,,Ik heb 1, 2, 3, 4000 euro verdiend. Later!''



Organisator Ronald van Tilborg stelde dinsdag dat hij stappen onderneemt en contact heeft opgenomen met het management van Lil' Kleine om een regeling te treffen. Hij had speciaal hekken op het podium geplaatst om de rapper een bierdouche te besparen.