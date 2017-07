Lil' Kleine: van vervelend ventje tot voorbeeldfiguur

Generatie ZJa, hij weet het. Veel jeugdige fans kijken tegen hem op. Lil’ Kleine (Jorik Scholten, 22) is het icoon van de jongste generatie tieners. De Drank & Drugs-rapper groeit langzaam in die rol, vindt hij. ,,Ik weet nu dat ik kinderen kan inspireren door te laten zien wat ik allemaal heb verdiend en bereikt.’’

Had jij als kleine jongen posters op je kamer hangen?

,,Toen ik een jaar of 9 was misschien eentje van Eminem. En ik keek op naar de jongens van D-Men, een rapgroep met Baas B en Lange Frans. Die liepen voorop in de Nederlandse hiphop, maar van hen had ik geen posters. Dat zou niet cool zijn geweest. Tupac vond ik ook goed. Ik verstond er niet veel van, maar ik luisterde wel veel. Maar een poster? Waarom zou je dat doen?’’

Ik denk dat veel jonge tienermeisjes jou nu op posterformaat boven hun bed hebben. Je bent hun idool.

,,Je bedoelt dat ik een voorbeeldfiguur ben? Dat vind ik een beetje moeilijk, hoor. In het begin helemaal. Als je een bekend persoon wordt, lijkt het wel of mensen vergeten dat je daarvoor ook nog een leven had. Voor mij gebeurde dat met Drank & Drugs (dat in 2015 drie weken op 1 stond in de Top 40, red.). Dat nummer bepaalde het beeld dat mensen van me hebben. ‘Weet je wel dat je als bekende persoon een voorbeeldfunctie hebt?’ vroegen ze toen aan mij. Nou, niet dus. Toen ik die tekst maakte, wist ik helemaal niet dat ik bekend zou worden! Maar weet je, ik vind dat nummer nog steeds niet zo schokkend. Als ouders echt denken dat hun kinderen ervan aan de drugs gaan, hebben ze hen gewoon niet goed opgevoed.’’

Kinderen kijken wel snel tegen popsterren op.

,,Ik heb geleerd hoe ik daarmee ook iets positiefs kan doen. Nu ik succes heb, kan ik mensen op het goede pad brengen. Kinderen kan ik bijvoorbeeld inspireren door te laten zien wat ik heb bereikt en wat ik allemaal heb verdiend. Ik wil ermee zeggen: dit kunnen jullie ook als jullie er net als ik volledig voor gaan.’’

Welke methode gebruik je daarvoor?

,,Nou, ik hou er sowieso wel van om te laten zien wat ik heb. In dat opzicht ben ik een beetje Amerikaans. Ik weet heus dat niet alleen om bezittingen draait in het leven. Het gaat om geluk. Natuurlijk maakt geld ook best wel gelukkig, maar het is vooral een mooi middel om kinderen te laten denken: ‘Wow, een dikke auto of een horloge van 13.000 euro, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Dat wil ik ook.’ Ik hoop dat ze inzien dat ze dat ook kunnen bereiken.’’



Hoe dan?

,,Door hard te werken. Je kunt er nooit komen als je het niet probeert. En je mag niet opgeven. Nooit. Eigenlijk moet je zover gaan dat je bijna niet meer ziet zitten en dan toch nog een keer proberen. Het gaat bij de een sneller dan bij de ander, maar eens lukt het. Natuurlijk heb je wat geluk nodig, maar het begint bij dedicated zijn.’’

Je wist op je vierde dat je dit wilde doen, toch?

,,Nou, volgens mijn vader zei ik op mijn vierde al dat ik rijk wilde worden. En bekend.’’

Hoe komt een kleuter daarbij?

,,Ik heb het mijn vader gevraagd, maar hij weet het ook niet. Hij is helemaal niet zo. Hij blijft het liefst helemaal uit de spotlights. Is een heel rustig persoon. Een voorbeeldige burger ook.’’

Beantwoordt de vervulling van die droom aan je verwachtingen tot nu toe?

,,Ik ben nog niet rijk, hoor. Ik ken er genoeg die 25 keer rijker zijn dan ik. Er is nog wel wat te doen dus. Ik zal nog harder moeten werken. Maar ik realiseer me heel goed hoe goed het leven voor me is. Vooral omdat ik mag doen wat ik leuk vind: optreden en muziek maken.’’

Wat was er gebeurd als dit nooit was gelukt?, rap je op nieuwe album Alleen. Wat is het antwoord?

,,Tja, ik vraag me weleens af of ik dan nog zou hangen met de jongens van vroeger op het plein. Zouden we nog steeds bezig zijn met jointjes roken en brommers stelen? Voor mezelf denk ik toch van niet. Ik had mezelf wel ontwikkeld, denk ik. Als ik niet als artiest succesvol was geworden, had ik wel iets anders gevonden.’’



Wat is er van die jongens, jouw generatie die opgroeide rondom de Amsterdamse Nieuwmarkt, geworden?

,,Met sommigen gaat het goed. Die hebben een goeie baan of doen een opleiding. Met andere minder of zelfs heel slecht. Die doen eigenlijk niets. Een beetje kleine criminaliteit en vooral jointjes roken. Ze wonen nog bij hun ouders. Best heftig, maar zo is het leven.’’

Kun je hen niet inspireren?

,,Nee. Je kunt het wel blijven zeggen, maar uiteindelijk moet iemand het zelf doen. Als je dat niet inziet, gebeurt er niets.’’

Waar ben jij rechtsaf gegaan, waar zij linksaf gingen?

,,Niet eens zo lang geleden, hoor. Van mijn 12e tot mijn 17e heb ik ook lopen kutten. Voor die tijd was ik al fanatiek aan het rappen, als een soort kindster, zeg maar. Maar dat ging uiteindelijk nergens heen. Ondertussen ging ik van de ene school naar de andere. Telkens werd ik weer weggestuurd. Ik was een vervelend ventje, ja. Al mijn juffrouwen of meesters zullen dat beamen. Maar ik was niet de ergste van allemaal, hoor. Er zaten er ook veel in de jeugddetentie. Maar goed, als ik dat patroon had doorgetrokken, was ik nergens gekomen.’’

Heb je nooit gedacht: het gaat mij niet lukken hier uit te komen?

,,Jazeker. Ik had het bijna opgegeven. Toen was ik 17 en loodgieter van beroep. Toen bedacht ik: over een jaar moet ik op eigen benen staan. M’n eigen zorgverzekering betalen enzo. Dat gaf een soort reality check. Je kunt niet op je 25e nog denken: ik ben nu acht jaar loodgieter, misschien moet ik het nog eens in de muziek proberen. Het moest toen gebeuren. En ik ben er vol gas voor gegaan. Het was een risico, maar gelukkig geloofde mijn vader altijd in me.’’

Kon je als loodgieter ook momenten van geluk ervaren?

,,Nee, man. Helemaal kut was het. Elke ochtend om half zeven op de bouwplaats. Of het nou sneeuwde of hagelde, je moest gewoon. En echt goeie gesprekken had je ook niet op de steiger. Mijn hele leven over pijpleidingen praten, daar zou ik depressief van zijn geworden.’’

Denk je dat je dezelfde keuze had gemaakt als je in de generatie van jouw vader was geboren?

,,Dat weet ik niet. Toen ging het anders, hè? Mijn vader had al snel een gezin om voor te zorgen. Hij moest voor zekerheid zorgen. Maar hij heeft me wel gezegd: ‘Jongen, de meeste miljonairs hebben ook niet meer dan MAVO.’ Dat stelde me gerust toen ik na m’n Cito-toets het advies VMBO-K kreeg. Kon bijna niet lager. Vond ik zo erg. Ik wilde net als mijn oudere broer naar het VWO. Ik zat achterop de fiets van mijn vader te huilen. Ik dacht hem te hebben teleurgesteld. Toen zei dat van die miljonairs. Dat heb ik altijd onthouden. Mijn vader wist dat ik als ergens mijn best voor zou doen, ik mijn doel zou behalen.’’

Ik wil ballen als m’n opa, rap je ook op je nieuwe album over je levensdoelen.

,,Ja, mijn opa regelt het, hoor. Hij heeft het mooi voor elkaar. Mooi huis, grote auto, gaat vaak lekker golfen in Zuid-Frankrijk. Hij hoort echt bij het hoogste kaliber van zijn generatie.’’

Zo zie jij je oude dag ook voor je?

,,Nou, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik wil het eigenlijk nog grootser: een flink deel van het jaar doorbrengen op een jacht en dan langs mooie landen varen met mijn gezin of met mijn vrienden.’’

In dezelfde tekst zeg je: Ik ga elke dag uit eten/heb al jaren niet gekookt. Is dat echt de werkelijkheid?

,,Dat is hoe het is, ja. Maar in 2017 is toch niet echt raar meer om elke dag uit eten te gaan? Ik bedoel: even Italiaans doen bij Vapiano is toch ook buiten de deur eten? Het is wel bijzonder op de manier waarop ik het toe, denk ik. Ik pak elke dag het Okura of Izakaya. Met thuis eten is niets mis, hoor. Maar ik vind het veel fijner om mooi te zitten, bediend te worden en er lekkere wijn bij te drinken. Eten is voor mij een moment van rust. Net als slapen.’’

Kun je koken?

,,Nee, totaal niet. Zie het nut er ook niet zo van in. Wat ik eet, moet ook écht lekker zijn, snap je? Als ik trek heb in Japans, wil ik dat een echte Japanner het voor me bereidt. Popcorn, dat kan ik zelf. Heb ik gisteren nog voor m’n vriendin gemaakt.’’

We komen van de bodem, rap je ook. Denk je daar aan als je aan sushi zit?

,,Ja man. Hoe vaker je daar aan denkt, hoe meer je ervan geniet. Ik blijf me realiseren dat onze familie echt het tegenovergestelde heeft meegemaakt. Ik weet nog dat ik als tiener 2 ½ euro in mijn zak en dan een voorgedraaide joint kocht. Voor iets te drinken erbij hadden we nooit geld.’’

In de videoclip van Vakantie zien we je op een jacht spuiten met champagne. In die song rap je: Iedereen mag zien hoe ik los ga/Hoe ik een jaarsalaris zo opmaak. Hoor je weleens wat de generaties boven jou daarvan vinden?

,,Ik treed veel op bij bar mistwa’s. Dan praat ik ook met de ouders van die kinderen. Die mensen vinden het helemaal geweldig wat ik doe. ‘Wat leuk met die champagne. Goed gedaan, jongen,’ zeggen ze. Had je niet gedacht, hè? Je verwachtte natuurlijk dat ze het niet vonden kunnen.’’

Misschien wel, ja. Ik lees dat weleens op Twitter.

,,Daar kijk ik niet allemaal naar, hoor. Twitter bedoel ik. Instagram wel. Daar zie ik alleen kinderen die hartjes sturen. Dus dat gaat prima.’’

Kun je de tijd zonder sociale media nog herinneren?

,,Ja hoor. Ik ben wel blij dat ik dat nog heb meegemaakt. Ik weet nog dat mijn vader zijn eerste mobiele telefoon kreeg. Ik ben niet opgegroeid met iPads, maar nog echt met hutten bouwen en vies worden in de sloot. Er is in tien jaar echt enorm veel veranderd.’’



Is het er beter op geworden?

,,Op sommige vlakken wel, op andere niet. Zo werkt het altijd. Via sociale media is het contact veel makkelijker geworden, da’s het voordeel van de internettijd.’’



Internet heeft jouw bekendheid gemaakt toch?

,,Het heeft me heel erg geholpen, zeker weten. Ik ben superblij dat ik in deze periode leef. Ik kan veel makkelijker mensen bereiken. Echt top. Ik kan de mooie dingen van mijn leven delen op Instagram. Dat is toch geweldig? Ook voor iedereen die kijkt. Ik zeg altijd: raak er door geïnspireerd, raak er jaloers of boos van. Maar je vindt er altijd iets van. En da’s goed.’’

Je zei eerder: ‘Ik ben banger voor het moment dat mijn succes stopt dan voor de dood.’

,,Ik bedoelde dat ik banger ben om een mooi leven te verliezen dan voor het moment dat je uiteindelijk dood gaat. Want het leven is echt heel mooi. Je moet alleen wel bang zijn om dood te gaan zonder dat je iets van je leven hebt gemaakt.’’

Je klinkt overtuigd van jezelf. Vaak zeggen mensen als ze ouder worden: ‘Ach, in mijn jonge jaren wist ik eigenlijk nog niets van het leven’. Zou dat jou kunnen overkomen?

,,Nee. Nee. Als ik over 10 of 15 jaar terugkijk, weet ik zeker dat ik zeg: dat ik heb toen heel goed uitgestippeld en heel slim gedaan. Misschien weet ik later nog wel beter wat echt, écht geluk is. Maar ik ga nooit denken dat in 2017 niets van de wereld snapte.’’