Linda de Mol gaat publiekelijk lijnen

'Temptation' Parastoo worstelt met depressie: Ik verloor mezelf

13:25 Op tv komt ze over als een wilde losbol, maar in het echt is Parastoo een meid met een klein hartje. Ze worstelt met een depressie. ,,Ik slik nu antidepressiva en angstremmers. Én slaappillen. Zonder doe ik geen oog dicht", vertelt de Temptation Island-deelneemster openhartig in het Vlaamse tijdschrift Dag Allemaal.