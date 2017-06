Linda de Mol in actie tegen wraakporno na seksfilmpjes Paay

Op de cover van de special prijken een serieus kijkende Linda en Patricia Paay. ,,Het oneigenlijk verkrijgen en ongewild online verspreiden van seksueel getinte foto’s en video’s is strafbaar. Desondanks is Patricia een van de vele slachtoffers van zogeheten online sex shaming. En voor deze slachtoffers is vaak maar weinig aandacht. Daar wil LINDA. , met een nummer geheel in het teken van dit onderwerp, graag verandering in brengen'', aldus de redactie, die ook met roze buttons met de opdruk 'Team Patries' komt.

'Alles weg'

Begin februari werd onder meer een filmpje gepubliceerd waarin te zien is hoe La Paay en een onbekende man elkaar verwennen in een badkamer. De spraakmakende plasseksbeelden werden sinds de verspreiding ervan massaal gedeeld. Het leven van de voormalig zangeres veranderde in een nachtmerrie. ,,Dit is met recht het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben al 50 jaar te zien op tv en na de verspreiding denk ik: In één klap is alles weg. Zo ga ik nu de geschiedenis in'', liet ze los aan Eva Jinek.