Linda de Mol weegt bij start afvalrace 82 kilo

,,Ik denk dat zij de coming out zelf als een stok achter de deur gebruikt. Een motivatiemiddel. Nu moet ze er wel mee doorgaan, iedereen let erop. En laten we blij zijn dat ze dit agendeert: velen zullen terugvallen na zes weken diëten, maar misschien houden een paar mensen het wel vol en dat is meegenomen", aldus Bakker.



Astrid Postma, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum, heeft geen idee hoeveel mensen het lijnen na zes weken volhouden. Want het gaat niet om diëten, maar om het veranderen van je leefstijl, bevestigt zij. ,,En dat promoot De Mol niet met haar actie. Maar je kunt ook zeggen dat elke kilo er één is en dat afvallen in groepsverband motiverend werkt. Bovendien gaat ze uit van gezond verstand en is zij niet zo extreem als bijvoorbeeld Fajah Lourens en verschillende veganistische goeroes.’’