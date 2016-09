Lindsay Lohan kokkerelt met Jamie Oliver

Wendy van Dijk gaat naakt in Playboy als ze tv-prijs wint

16:02 RTL4-coryfee Wendy van Dijk (45) heeft vandaag beloofd uit de kleren te gaan voor een Playboy-fotoshoot als zij op 13 oktober een Televizier-Ring wint in de categorie beste presentatrice. De moeder van twee wil echter niet als zichzelf in de Nederlandse editie van het blootblad staan maar als rechercheur Fenna: het personage dat ze al jaren speelt in de politieserie Moordvrouw: een reeks die in de race is voor de felbegeerde prijs.